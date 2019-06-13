2019/06/13 | 11:02

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أمانة بغداد ترفع كتل كونكريتية عن موقعين في العاصمة

بغداد -

كلمة

اعلنت امانة بغداد وقيادة

عمليات بغداد، يوم الخميس، رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في

العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقى

"موقع كلمة الإخباري" نسخة منه، ان "كوادر الامانة

قامت برفع الكتل عن موقعين تمثل الموقع الاول بالكتل الكونكريتية عن

محيط صندوق الإسكان العراقي ضمن شارع بور سعيد شرقي بغداد".

وأضاف البيان ان "الموقع الاخر تمثل

برفع الكتل الكونكريتية من محيط جسر السنك قرب الكراج متعدد الطوابق

وسط بغداد".

وأشار البيان الى ان "العمل تم بجهد

مشترك وضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات

الانتاجية والدوائر البلدية التي باشرت بحملة لتنظيف المواقع بعد

رفع الكتل الكونكريتية عنها".

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