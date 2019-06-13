2019/06/13 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم مهرجاناً رياضياً لذوي الاعاقة من ضحايا الارهاب والعمايات العسكرية للمحافظات المحررة وهي صلاح الدين والانبار وديالى وكركوك يقام خلال شهري حزيران وتموز من العالم الحالي . وقال مدير قسم رياضة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في دائرة التربية البدنية والرياضة عامر عبد الرحمن في بيان تلقته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب تنظم مهرجاناً رياضياً لذوي الاعاقة من ضحايا الإرهاب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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