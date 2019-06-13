“بالفديو”.. شيوخ عشائر الطارمية يطالبون بتشكيل فوج طوارئ لحماية القضاء

2019/06/13 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طالب عدد من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء الطارمية شمالي بغداد، بتشكيل فوج طوارئ لحماية القضاء من الهجمات المسلحة.هذا و اجرت لجنة الامن والدفاع النيابية ،الاربعاء، زيارة الى قضاء الطارمية شمالي بغداد، في اطار الرد على التهديدات التي طالت ابنائها من قبل بعض الجهات المسلحة، بعد مقتل جنود من الجيش بهجوم مسلح […]

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