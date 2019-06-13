2019/06/13 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن الحوثيون يؤدون أدوار مختلفة عند التفاوض على عملية سياسية في اليمن وعند استهداف المدنيين السعوديين، باعتبار أن دورهم في اليمن محلي ويؤدون وظيفة الدمى والوكلاء باستهداف السعودية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إماراتي: الحوثيون يؤدون وظيفة الدمى باستهداف السعودية) نشر أولاً على موقع (24.ae) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إماراتي: الحوثيون يؤدون وظيفة الدمى باستهداف السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (24.ae).