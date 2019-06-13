أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يصل إلى 61.97 دولار للبرميل

2019/06/13 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمائة إلى 61.97 دولار للبرميل.ووفق...

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