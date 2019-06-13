2019/06/13 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت، اليوم الخميس، القبض على مطلوبين ومخالفين عن تهم مختلفة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “السيطرات والطرق الخارجية ألقت القبض على ٢٤ مطلوبا للقضاء بمواد قانونية مختلفة في سيطرات المحافظة خلال أسبوع”.وأضافت المديرية أن “السيطرات سجلت أيضا القاء القبض على ٣٩

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 24 مطلوبا بتهم مختلفة في النجف وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 24 مطلوبا بتهم مختلفة في النجف) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 24 مطلوبا بتهم مختلفة في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).