نقابة الصحفيين: سنسهل إجراءات حصول إعلاميي الحشد على العضوية

2019/06/13 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، الخميس، أن مجلس النقابة سيسهل حصول إعلاميي الحشد الشعبي على عضوية النقابة.وقال اللامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس نقابة الصحفيين العراقيين سيسهل اجراءات الحصول على عضوية النقابة بالنسبة لإعلاميي الحشد الذين ساهموا بنقل المعارك ضد داعش اكراما لتضحياتهم”.وأضاف، أن […]

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