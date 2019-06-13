اللجنة المالية توصي باتخاذ اجراءات قانونية بحق شركات تشتري النفط دون موافقة الحكومة

2019/06/13 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت اللجنة المالية، في اجتماع لها على التقرير والتوصيات التي تمخضت عن استضافة وزير المالية ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) ومدير

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