لجنة تقييم البرنامج الحكومي: سنلزم عبد المهدي بسقف زمني محدد لتحقيق برنامجه

2019/06/13 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

قالت عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم البرنامج الحكومي مناهل الحميداوي ان لجنتها لم تر لغاية الان تحقق اي خطوة من البرنامج على ارض الواقع.

وذكرت الحميداوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، اليوم الاربعاء، ان ” اللجنة تناولت في تقريرها البرنامج الحكومي بشكل عام وأوجه القصور التي ظهرت به، مشيرة الى عدم تحقق اي خطوة من البرنامج على ارض الواقع “.

وبينت، أن “اللجنة ستلزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسقف زمني لتحقيق ما وعد به ضمن البرنامج الحكومي”، ملمحة الى “صرف الكثير من المبالغ المالية على إنجازات لم نعلم ما هي لغاية الآن”.

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