2019/06/13 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن قيام مكتب تحقيق الهيأة في الديوانيَّة بتنفيذ عمليَّـة ضبط حالتي تجاوزٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة بالمحافظة.وذكر بيان للنزاهة وتلتقه وكالة صدى , ان “الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى أنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط تجاوزاتٍ على أرضٍ عائدةٍ لجهاز المخابرات الوطني بالديوانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة تضبط تجاوزاتٍ على أرضٍ عائدةٍ لجهاز المخابرات الوطني بالديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة تضبط تجاوزاتٍ على أرضٍ عائدةٍ لجهاز المخابرات الوطني بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).