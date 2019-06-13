ميسي يطلب من إدارة نادي برشلونة التركيز على عودة نيمار

2019/06/13 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … رحب نجوم نادي برشلونة الإسباني بعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى البلوجرانا هذا الصيف.

وفقاً لما ذكره البرنامج الأسبانى الشهير “التشيرنجيتو”، إن نجوم الصف الأول داخل برشلونة يرحبون بعودة نيمار لصفوف الفريق بدءاً من الموسم الجديد 2019/2020.

ويرغب نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف وأبلغ إدارة النادي الفرنسي برغبته في العودة لصفوف برشلونة.

ولا يمانع برشلونة في دخول عثمان ديمبلي أو فيليب كوتينيو ضمن صفقة عودة نيمار لصفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ويحصل على 37 مليون يورو سنوياً.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن ليونيل ميسي، قائد برشلونة طلب من إدارة النادي التركيز على ضم نيمار والتراجع عن صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

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