البعيجي: حرق الاراضي الزراعية تقف خلفها ايادي خفية هدفها تدمير الاقتصاد

2019/06/13 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد النائب منصور البعيجي نائب رئيس لجنة الزراعة ,الخميس, ان مايحصل من حرق للاراضي الزراعية هو امر مفتعل تقف خلفه ايادي مخفية تحاول من خلال حرق الاراضي تدمير اقتصاد البلد امام مراى ومسمع جميع الجهات الحكومية .وقال البعيجي في بيان صحفي تلقت /المعلومة /، نسخه منه , ” نطالب الحكومة والجهات المختصة […]

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