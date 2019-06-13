2019/06/13 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس صعدت أسعار النفط، يوم الخميس، بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار النفط بعد حادث ناقلة النفط في خليج عمان وكالة خطوة برس.

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