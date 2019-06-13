المهندس يبعث رسالة الى المرجع السيستاني بمناسبة الذكرى الخامسة لفتوى الجهاد الكفائي

2019/06/13 | 11:16

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بغداد :سومر نيوز

بعث نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الخميس، رسالة الى المرجع الاعلى السيد علي السيستان...

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