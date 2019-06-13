اعتقال خلية لداعش خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في نينوى

2019/06/13 | 11:16

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، عن كشف خيوط التفجيرات الأخيرة التي ضربت محافظة نينوى واعتقال م...

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