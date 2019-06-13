المهندس يبعث رسالة الى المرجع الاعلى وهذه فحواها

2019/06/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المهندس في رسالته التي حصل موقع "الغدير"، على نسخة منها، ان" فتواكم غيرت الأحداث ليس في العراق وحده إنما في العالم أجمع".واكد، ان" العراق كان في طليعة الدول التي هزمت التكفير والتطرف متمثلا بداعش الاجرامي الى غير عودة".واشار الى ان" جحافل الفتوى الوطنية خاضت أشرس المعارك وأعنفها متسلحة بسلاح الإيمان والعقيدة".يشار الى انه تمر هذه الايام الذكرى الـ5 على اعلان فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها المرجع الاعلى بعد دخول داعش بعض المحافظات العراقية.انتهى..م.ر

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