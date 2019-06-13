2019/06/13 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها عبر خاصية القصص القصيرة ” story ” الخاصة بحسابها على موقع إنستغرام، وهي بدون مكياج.وظهرت نادين بشكل طبيعي حيث بدت وكأنها على البحر، وذلك خلال قضائها عطلة خارج لبنان وتحديداً في ايطاليا.وعلقت على الصورة بالقول: “اشتقت لكم جميعا”، وهي تقصد بذلك متابعينها ومحبيها.وانتشرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادين نجيم بدون مكياج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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