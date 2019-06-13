2019/06/13 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت وزارة العدل، الخميس، شائعات وجود سجناء "فضائيين"، وتلاعب في عقود اطعام النزلاء بدائرة الاصلاح العراقية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انها "ملتزمة بالقوانين العراقية النافذة، ومعايير حقوق الانسان الدولية والتي حظيت باشادة منظمات حقوق الانسان الدولية، التي تشرف على اعداد تقارير دورية عن اوضاع النزلاء في سجون الوزارة، وتمتلك قوائم محدثة باسمائهم، اضافة الى وجود شبكة كاميرات تصور على مدار الساعة ممرات وقاعات السجون مرتبطة بمركز سيطرة يربط ادارات السجون بمقر الوزارة".واضافت الوزارة، ان "عملية نقل وتسفير النزلاء تتم باشراف ومتابعة مباشرة من الجهات الامنية العليا في بغداد والمحافظات، وبمشاركة دوريات من وزارة الداخلية لتأمين عملية نقلهم من المحاكم والى السجون، الامر الذي يحد بشكل نهائي من امكانية خروج النزلاء من السجون، او حدوث اي تلاعب في هذا المجال".ودعت الوزارة، جميع الجهات الى "اعتماد الموضوعية وتقديم الوثائق والادلة التي تثبت صحة ادعاءاتها"، مشيرة الى ان "ابواب الوزارة مفتوحة امام الجهات الرقابية الحكومية والانسانية للتثبت من دقة المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام مؤخرا".وكان رئيس تحالف سائرون في ديالي النائب برهان المعموري،قد اتهم، أمس الاربعاء، دائرة الإصلاح العراقية، بشبهات فساد تتعلق بوجود "سجناء فضائيين" في السجون العراقية، وشبهات فساد في عقود اطعام السجناء.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تنفي وجود سجناء "فضائيين" وتلاعب في عقود الإطعام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تنفي وجود سجناء "فضائيين" وتلاعب في عقود الإطعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).