سفن إيرانية تنقذ 44 بحارا أجنبياً من ناقلتي النفط بخليج عمان

2019/06/13 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية {ارنا} عن مصدر مطلع، قوله ان "44 بحارا تم انقاذهم من ناقلتي نفط أجنبيتين أُصيبتا في بحر عمان صباح اليوم".

وأوضح المصدر بحسب الوكالة ان العملية جرت "بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك".وكانت منظمة خاصة بالسلامة البحرية ذات صلة بالبحرية البريطانية أصدرت تحذيرا وسط تقارير تفيد بوقوع تفجيرات تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان.وقالت المنظمة البحرية البريطانية للعمليات التجارية إنها تحقق في تقارير، تحدثت عن أن ناقلتين أرسلتا نداءات استغاثة.ويعتقد أن الناقلتين، كانتا محملتين بنفط خام من الإمارات.وقالت وكالة يونيوز، التي يوجد مقرها في بيروت، إن ناقلتي نفط محملتين بالنفط الخام تعرضتا للاستهداف في خليج عمان.وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات، وأن طواقم الناقلتين طلبوا المساعدة من الدول المطلة على خليج عُمان.انتهى

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