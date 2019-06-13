2019/06/13 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال مصدر مطلع، لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” إن البحرية الإيرانية قامت بإنقاذ 44 بحارا من ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لحادث في بحر عمان صباح اليوم وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك.وأوضح المصدر لمراسل إرنا أن الناقلة الأولى اصيبت في الساعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرية الايرانية تعلن انقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في بحر عمان وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرية الايرانية تعلن انقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في بحر عمان) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرية الايرانية تعلن انقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط التي تعرضتا لهجوم في بحر عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).