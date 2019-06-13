هدف: 16 ألف فرصة تدريبية للطلبة في 830 منشأة

2019/06/13 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، أن 830 منشأة في القطاع الخاص سجلت في برنامج التدريب الصيفي (صيفي)، وطرحت 16 ألف فرصة تدريبية للط...

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