2019/06/13 | 11:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، أن 830 منشأة في القطاع الخاص سجلت في برنامج التدريب الصيفي (صيفي)، وطرحت 16 ألف فرصة تدريبية للط...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف: 16 ألف فرصة تدريبية للطلبة في 830 منشأة) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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