2019/06/13 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت معلومات، منذ قليل، اليوم الخميس، عن جنسية ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لحادث في بحر عمان، والذي تسبب في إصابة فرد من طاقم إحدى الناقلتين بجروح، وفق...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث بحر عمان يستهدف الناقلتين: «فرنت ألتير» و«كوكوكا كاريدجس») نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث بحر عمان يستهدف الناقلتين: «فرنت ألتير» و«كوكوكا كاريدجس») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).