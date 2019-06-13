512 وظيفة «طبيب مقيم» للرجال والنساء

2019/06/13 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن توافر 512 وظيفة طبيب مقيم تخصص أسنان للسعوديين فقط (رجالًا ونساءً).

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل...

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