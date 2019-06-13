واتساب.. يتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين

2019/06/13 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتأعلنت شركة “واتساب” أنها ستشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين، الذين يرسلون رسائل كثيرة، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وفي تحديث على قسم “الأسئلة والأجوبة المتداولة” الخاص ب‍واتساب، قال التطبيق “سنتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يشارك أو يساعد الآخرين في سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا”.

وأضاف أنه ابتداء من السابع من كانون الاول / ديسمبر المقبل ستبدأ حملة محاسبة “المخالفين” لقوانين الشركة.

وتابع أن الحملة تهدف إلى معاقبة كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة المعروفة بـ”السبام”، وهو أمر مخالف لقيود الاستخدام.

ونقلت “الإندبندنت” عن متحدث رسمي باسم الشركة قوله “صُمّم واتساب للرسائل الخاصة، لذلك اتخذنا إجراءات لمنع الرسائل الجماعية وفرض قيود على طرق استخدام التطبيق”.

وغالبا ما تستغل شركات الإعلانات أسلوب “SPAM” لإرسال مجموعة كبيرة من الرسائل، التي تستهدف مستخدمين معينين بهدف الترويج لمنتوجاتها.

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