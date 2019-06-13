نائب يطالب الأميركان بتسليم “الدواعش” الذين اخفوهم للسلطات العراقية

2019/06/13 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن تحالف الفتح رزاق محيبس، الخميس، الولايات المتحدة الأميركية بتسليم “الدواعش” الذين اخفتهم الى السلطات العراقية فورا من اجل محاكمتهم، مؤكدا أنه لن نسمح للتحالف الأميركي بإخفاء اي عنصر إرهابي.وقال محيبس في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المعلومات المتوفرة لدينا هي أن هناك معتقلين عراقيين في سورية […]

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