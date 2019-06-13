النمسا تعتزم إغلاق مركز للحوار الديني يعمل بتمويل سعودي

2019/06/13 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تعتزم الحكومة النمساوية إغلاق مركز للحوار الديني تموله السعودية في فيينا، بعد أن حثها البرلمان على السعي لمنع احتمال إعدام مراهق في السعودية بسبب أفعال ارتكبها عندما كان قاصرا.وأيد البرلمان النمساوي قرارا يدعو الحكومة إلى الانسحاب من الاتفاقية التي تأسس بموجبها المركز الديني هذا، وإلغاء هذه الاتفاقية التي تسمح بوجوده […]

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