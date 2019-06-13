نائب: حرق الاراضي الزراعية تقف وراه ايادي خفية لتدمير اقتصاد البلد

2019/06/13 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه برس

اكد نائب رئيس لجنة الزراعة النائب منصور البعيجي، ليوم الخميس، ان مايحصل من حرق للاراضي الزراعية هو امر مفتعل تقف خلفه ايادي مخفية تحاول من خلال حرق الاراضي تدمير اقتصاد البلد امام مراى ومسمع جميع الجهات الحكومية، موضحا ان الجهات الحكومية لم تحرك ساكنا جراء مايحصل من حرق ممنهج للاراضي الزراعية وحرق للمحاصيل التي بذل المزارع العراقي جهد كبير وصرف الاموال بانتظار حصادها وهي اليوم تحترق امام عينيه مسببه كوارث للمزارع والى اقتصاد البلد "

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي حصلت عليه "الاتجاه برس" نطالب الحكومة العراقية والجهات المختصة بالتدخل بالسرعة الممكنة للوقوف وراء الجهات والايادي المخفية التي تحرق الاراضي الزراعية وتدمر الاقتصاد من خلال هذا العمل الارهابي الذي يهدف الى تدمير الزراعة في البلد

واضاف البعيجي ان الزراعة في البلد من اهم القطاعات الاقتصادية والتي لاتقل اهمية عن قطاع النفط الذي نامل من الحكومة دعمها كونها تمثل مورد مهم لجميع ابناء الشعب العراقي لذلك نأمل ان يكون هنالك تحرك سريع من قبل الحكومة للوقوف على من يقوم بهذا العمل الارهابي وتعويض المزارعين الذين تضررو نتيجة هذا العمل الارهابي دعما للزراعة في البلد "

KKK

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