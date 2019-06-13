2019/06/13 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن ناقلتي النفط المستهدفتين أحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم باناما.ونشرت الوكالة صورا للناقلتين، مضيفة أن إحدى الناقلتين (FRONT ALTAIR) تتبع جزر مارشال والناقلة الأخرى (Kokuka Courageous) ترفع علم باناما.وذكرت الوكالة أنه تجري الآن عملية إخلاء الناقليتين من الطواقم، وأن سفينة إنقاذ إيرانية توجهت نحو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصور الاولى لناقلتي النفط المستهدفتين وكالة خطوة برس.

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