2019/06/13 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة إرهابيين مسؤولين عن تفجيرات في الموصل، وقتل ستة آخرين في أنفاق جبل شور ضمن عملية أمنية.وقالت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “أبطال خلية الصقور الاستخبارية في نينوى وجهوا ضربات موجعة لفلول عصابات داعش الإرهابية، تمثلت بتنفيذ عدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتل 6 إرهابيين مهيئين لعمليات انتحارية والقبض على متهمين بتفجيرات في الموصل وكالة خطوة برس.

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