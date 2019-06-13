وسائل إعلام إيرانية تعلن غرق ناقلة نفط بخليج عُمان

2019/06/13 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت البحرية الأميركية، الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما وسائل إعلام إيرانية عن غرق الناقلة "فرونت ألتير".وذكر

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