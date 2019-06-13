أمام الآلاف.. مرشح المعارضة في إسطنبول يتعهد بوقف تبذير حزب

2019/06/13 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمام تجمعات ضمّت الآلاف من أنصاره، تعهد مرشح الحزب الجمهوري المعارض في انتخابات الإعادة ببلدية إسطنبول، بوقف التبذير الذي يمارسه الحزب الحاكم، الذي يت...

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