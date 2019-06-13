تمسّ الأمن وتوجب المساءلة.. هنا تحذير من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية

2019/06/13 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية؛ وذلك في إطار برنامج "معًا للمحافظة على وثائقنا".وقال المركز: إن عدم ا...

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