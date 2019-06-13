2019/06/13 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، الخميس، الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه الخامسة وصدور فتوى الجهاد الكفائي.وقال الغانمي برسالة تهنئة وجهها لابطال الحشد الشعبي ان “ما قدمه ابطال الحشد الشعبي من تضحيات في اسناد القوات الامنية من الجيش والشرطة كان له الدور الكبير في حفظ أمن العراق”.واضاف “نوجه شكرنا للحشد الشعبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس اركان الجيش يهنئ الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه الخامسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اركان الجيش يهنئ الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه الخامسة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اركان الجيش يهنئ الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).