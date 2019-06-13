ارتفاعات قوية في أسعار النفط بعد حادثة الناقلتين

2019/06/13 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعيد الحادث الذي استهدف ناقلتين للنفط في خليج عُمان.فقد ارتفع خام برنت العالمي بنسبة وصلت إلى 3 في المئة، ليصبح عند الساعة السابعة والنصف تقريبا بتوقيت غرينتش 61.82 دولارا للبرميل، وتقدر نسبة الـ3 في المئة بنحو 1.80 سنتا.أما النفط الأميركي الخفيف فقد ارتفع بنسبة 2.8 في المئة، […]

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