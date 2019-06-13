2019/06/13 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "واتساب" أنها ستشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين، الذين يرسلون رسائل كثيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هل ترسل رسائل كثيرة على واتساب؟ استعد لإجراءات قانونية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هل ترسل رسائل كثيرة على واتساب؟ استعد لإجراءات قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).