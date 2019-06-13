2019/06/13 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفت وزارة العدل، اليوم الخميس، ما اشيع عن وجود سجناء “فضائيين”، وتلاعب في عقود اطعام النزلاء بدائرة الاصلاح العراقية.واكدت الوزارة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنها “ملتزمة بالقوانين العراقية النافذة، ومعايير حقوق الانسان الدولية والتي حظيت باشادة منظمات حقوق الانسان الدولية، التي تشرف على اعداد تقارير دورية عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تنفي ادعاءات وجود سجناء “فضائيين” وتلاعب في عقود الاطعام وكالة خطوة برس.

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