النصر: اي إصلاح سياسي يجب ان يكون ضمن الأليات الدستورية

2019/06/13 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي, الخميس , ان الدعوة بتعديل المادة 76 وجعل انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل الشعب العراقي تحتاج الى تعديل دستوري .وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد في بيان صحفي تلقت / المعلومة /، نسخه منه , اننا “نؤمن بوجوب إصلاح النظام السياسي بما […]

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