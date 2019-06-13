نائب يدعو إلى 'نهضة' برلمانية

2019/06/13 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الخميس، إلى "نهضة حقيقية" لمجلس النواب وإتخاذ إجراءات لتصويب عمل البرلمان، مشدداً على أهمية وجود جداول أعمال مركزة وانتظام بعقد جلسات البرلمان.





وقال خلاطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الانطباع الذي تولد لدى الأوساط العامة والإعلامية المراقبة لعمل مجلس النواب والحديث عن تراجع مستواه بالدورة الحالية عن سابقاتها هو أمر بحاجة إلى نهضة حقيقية وإتخاذ إجراءات فعلية لتصويب عمل البرلمان بالميادين التشريعية والرقابية".

وأضاف، أن "المواطن لا يبحث عن عدد ونوعية قوانين يتم تشريعها بل يبحث عن تشريع قوانين تمس حياته العامة ومجال عمله كالضمان الصحي والتقاعد والخدمة المدنية وغيرها من القوانين التي تلامس هموم الشارع ومشاكله".وشدد على "أهمية أن يكون هناك انتظاماً بعقد الجلسات وتنسيقاً بين رئاسة المجلس واللجان البرلمانية"، مشيراً إلى أن "عدم حسم رئاسات اللجان كان أحد الأسباب التي خلقت انطباعا بتلكؤ عمل المجلس".

وأكد خلاطي، على "ضرورة أن يكون هناك جدول أعمال مركز والمحافظة على استثمار الوقت الذي يتواجد فيه عضو البرلمان داخل المجلس، وهي أمور تدعم عمل البرلمان من الجانب الفني، إضافة إلى أهمية التوافق السياسي لتفعيل وتقوية عمل البرلمان في تشريع القوانين".

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