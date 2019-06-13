العدل تنفي وجود سجناء

2019/06/13 | 11:48

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بغداد :سومر نيوز

نفت وزارة العدل، الخميس، شائعات وجود سجناء "فضائيين"، وتلاعب في عقود اطعام النزلاء بدائرة الاصلاح العر...

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