2019/06/13 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لم يوجه الدعوة إلى زميله السابق في النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو لحضور حفل زفافه على الإعلامية بيلار روبيو المقرر إقامته يوم 15 يونيو الجاري في إشبيلية.يقيم راموس حفلاً كبيراً يوم زواجه الرسمي على بيلار روبيرو بحضور 500 شخصاً تمت دعوتهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كرستيانو رونالدو خارج قائمة المدعوين لحضور زفاف راموس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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