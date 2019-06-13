الكتلوني يعرض 8 لاعبين للبيع خلال الموسم الصيفي

2019/06/13 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الصحيفة في تقريرها، اطلع عليه موقع "الغدير"، أن" هناك 11 لاعبا غير مرغوب بهم في برشلونة، ثلاثة منهم سيرحلون بشكل تلقائي وهم برينس بواتينج وجيسون موريلو بسبب انتهاء فترة إعارتهما، بالإضافة إلى توماس فيرمايلين الذي انتهى عقده مع النادي".وأضافت، أن" برشلونة سيعرض 8 لاعبين للبيع هذا الصيف، منهم لاعبون كبار مثل إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي، وفيليب كوتينيو، والهدف من بيع هذا الثلاثي هو التخلص من رواتبهم المرتفعة، والحصول على سيولة من أجل تمويل صفقات أخرى، وذلك بعد الأداء السيء الذي قدموه في الموسم المنصرم".كذلك سيتخلى البرسا عن الحارس الثاني ياسبر سيليسن الذي يطلب الرحيل لرغبته باللعب بشكل منتظم، وسيشمل ذلك أيضاً أندريه جوميز ونيلسون سيميدو ومالكوم".وينوي برشلونة أيضاً بيع اللاعبين الذين انتهت فترة إعارتهما في الدوري الإنجليزي وهما أندريه جوميز ودينيس سواريز، فلم يعد لهما مكان في المشروع الجديد للنادي.انتهى..م.ر

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