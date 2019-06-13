غرق ناقلة النفط

2019/06/13 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما ذكرت وكالة ارنا الايرانية، في خبر عاجل اطلع عليه موقع "الغدير"، انَّ" سفنا ايرانية قامت بإنقاذ 44 بحارا بعد تعرض الناقلتين لانفجارات في بحر عمان وتنقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني".هذا وسجل خام برنت بعد ساعات على حادث غرق العبارتين ارتفاعا بنسبة دولارين".انتهى..م.ر

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