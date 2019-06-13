2019/06/13 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت القبض على مطلوبين في سيطرات المحافظة خلال أسبوع.

وقالت المديرية في بيان ان "السيطرات والطرق الخارجية القت القبض على ٢٤ مطلوبا للقضاء بمواد قانونية مختلفة".وبينت "كما تم إلقاء القبض على ٣٩ مخالفا تم اتخاذ الاجراءات الامنية بحقهم".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 39 مخالفاً في النجف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 39 مخالفاً في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).