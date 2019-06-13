رونالدو خارج قائمة المدعوين لحضور زفاف راموس

2019/06/13 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ادعت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لم يوجه الدعوة إلى زميله السابق في النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو لحضور حفل زفافه على الإعلامية بيلار روبيو المقرر إقامته يوم 15 يونيو الجاري في إشبيلية.

يقيم راموس حفلاً كبيراً يوم زواجه الرسمي على بيلار روبيرو بحضور 500 شخصاً تمت دعوتهم بواسطة قائد ريال مدريد وزوجته، لكن لا يتواجد اسم رونالدو في قائمة الموجه لهم الدعوات رغم أنه كان زميلاً لراموس لمدة 9 سنوات في صفوف الريال وحققا معاً العديد من البطولات محلياً وقارياً وعالمياً، قبل أن يرحل “الدون” في صيف موسم (2018-2019) إلى يوفنتوس الإيطالي.وجه راموس الدعوة للعديد من الشخصيات وبالتأكيد للاعبي كرة القدم نصيب كبير من الدعوات، مثل الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، والإسباني جيرارد بيكيه وزوجته شاكيرا رغم أن مدافع برشلونة صاحب التعليقات الهجومية دائماً على ريال مدريد.ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية يخططان لإقامة زفاف العام في إشبيلية باحتياطات أمنية خاصة لضمان الخصوصية وعدم تسريب أي صور غير مرغوب فيها للعروسين والمدعوين أثناء الاحتفال، وتم الاستعانة بالفريق الموسيقي ( AC/DC) لعزف المباشر والغناء في الحفل الذي يلي المراسم الدينية، وتصل تكلفة إحضار تلك الفرقة ما يقرب من 900 ألف جنيه استرليني.من المتوقع أن يكون حاضراً في حفل زفاف راموس وبيلار نجوم ريال مدريد والمدرب الفرنسي للفريق زين الدين زيدان، بالإضافة إلى عدد من قيادات النادي الملكي على رأسهم الرئيس فلورنتينو بيريز.انتهى

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