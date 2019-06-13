بين استغاثة وطوربيد.. تفاصيل حادثة ناقلتيْ خليج عمان بالصور.. أسطول أمريكا يتحدث

2019/06/13 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأسطول الخامس الأمريكي التابع للبحرية لـ"رويترز": إن قوات البحرية الأمريكية تساعد ناقلتين في خليج عمان بعد تلقيها نداءيْ استغاثة يوم الخميس....

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