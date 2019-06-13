النصر يرد على الفتح في انتخاب رئيس وزراء بشكل مباشر من الشعب

2019/06/13 | 12:20

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بغداد :سومر نيوز

علق ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الخميس على مقترح تحالف الفتح، لجعل انتخاب رئيس الوزراء بش...

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