ارتفاع اسعار النفط على خلفية استهداف الناقلتين

2019/06/13 | 12:20

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بغداد :سومر نيوز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق ...

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