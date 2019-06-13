توتر شديد: انفجاران كبيران في الخليج يرفعان أسعار النفط

2019/06/13 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريرارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس 13 حزيران/يونيو، في أعقاب عودة التوتر إلى أجواء منطقة الخليج العربي إثر انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في خليج عمان، ما أدى إلى غرق إحداهما، دون سقوط ضحايا.

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا سريعًا بعد هجوم محتمل طال ناقلتي نفط في خليج عمان

يأتي ذلك بعد تقارير ذكرت، أن النيران اشتعلت في ناقلتي نفط في خليج عمان بعد "هجمات تخريبية" استهدفتهما في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم خارج مضيق هرمز القريب.

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ماذا عن الغاز؟

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت، بحلول الساعة التاسعة و46 دقيقة بتوقيت بغداد، دولارين أو 3.3% إلى 61.97 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7% إلى 52.55 دولار للبرميل.

كانت هيئة السلامة البحرية البريطانية قالت، اليوم، إنها على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني، مبينة أن التحقيق جار بشأن هجوم محتمل في المنطقة ذاتها، داعيةً إلى توخي الحذر الشديد.

كما أعلنت هيئة السلامة البحرية البريطانية، حالة التأهب في عمليات التجارة في بحر عُمان بعد الحادث الذي وقع فيه، في حين ذكرت مصادر أن الناقلات المستهدفة وجهت نداءات استغاثة قبل غرق لإحداها.

من جانبها ذكرت وكالة بلومبرغ الاقتصادية للأنباء، أن "السفينة التي اندلع فيها الحريق حُملت بالنفط من أبو ظبي قبل الانطلاق إلى البحر وفق بيانات أولية، فيما أفادت وكالة رويترز بأن شركات شحن أكدت إجلاء طاقمي ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لحادث في بحر عمان، متحدثةً عن إصابة إحدى الناقلتين بطوربيد.

أما إيران فقد أكدت عبر وكالتها شبه الرسمية للأنباء "ارنا" نقلًا عن مصدر لم تسمه، أن "44 بحارًا تم انقاذهم من ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لحادث في بحر عمان، صباح اليوم، وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان"، مبينة أنه نقلوا إلى ميناء جاسك، فيما أشارت إلى أن الناقلة الأولى أصيبت في الساعة 8 و 50 دقيقة من صباح اليوم، وعلى بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك".

وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن إحدى السفن المستهدفة في بحر عمان ترفع علم جزر مرشال واسمها "فرنت التير" والثانية وترفع علم بنما واسمها "كوكوكا كاريدجس"، كانت تبحر من السعودية إلى سنغافورة محملةً بمادة الميثانول.

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مجنون "ينجو" من الطوارئ

وقال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط، إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق اليوم الخميس، في تصريح لـ "رويترز".



وقال وو آي- فانج رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة، إن الناقلة فرنت ألتير كانت تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" عند الظهر تقريبا بتوقيت تايوان (0400 بتوقيت جرينتش).

تشير المعلومات إلى تعرض ناقلتي النفط إلى هجوم مجهول المصدر حتى الآن دون تسجيل ضحايا

ووفقا لبيانات الشحن على رفينيتيف ايكون، شوهدت فرنت ألتير للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالمقابل، أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي النفط.



وأكد وفق "رويترز"، إرساله "قوات للمنطقة لمساعدة السفينتين، إحداهما تدعى "إم تي فرونت ألتير"، وترفع علم جزر مارشال".

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