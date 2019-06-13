2019/06/13 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق اغلقت ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻣﻴﺔ محافظة اربيل ،اليوم الخميس، ﻣﺨﺰﻥ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ، فيما نبهت 9 ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺍﺧﺮﻯ وذالك ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍم تلك المواقع بالشروط ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. مطاعم ومراكز ترفيهية تواجه “الاغلاق” في اربيل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. مطاعم ومراكز ترفيهية تواجه “الاغلاق” في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).