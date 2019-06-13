2019/06/13 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / خطوة برس أعلنت شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، العثور على كدس عتاد في دار بالشرقاط شمالي المحافظة.وقالت الشرطة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قسم شرطة الشرقاط في مديرية شرطة صلاح الدين وبناء على معلومات عثر على كدس عتاد في أحد الدور السكنية”.وأضاف البيان “تم العثور على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على كدس عتاد في دار بالشرقاط وكالة خطوة برس.

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